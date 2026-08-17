Финэксперт назвал привычки, которые могут надолго оставить в долгах

17 августа 2026, 08:37

Финэксперт Хохлов: без накоплений любой форс-мажор станет причиной нового займа

Фото: iStock/alexialex

Любой форс-мажор при отсутствии накоплений может стать причиной нового займа. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов.