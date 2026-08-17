Финэксперт назвал привычки, которые могут надолго оставить в долгах
Любой форс-мажор при отсутствии накоплений может стать причиной нового займа. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов.
Даже небольшой финансовый резерв помогает реже брать займы и спокойнее справляться с неожиданными тратами. Новый кредит для покрытия текущего долга может быть временным выходом, но важно одновременно пересмотреть свои расходы, иначе долговая нагрузка будет расти вместе с новыми обязательствами.
По его словам, иногда кредиты используют не по назначению, а чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Финансовый эксперт посоветовал не использовать кредитную карту для повседневных покупок без учета бюджета. До тех пор пока кредитной картой оплачивается одна запланированная покупка, контролировать задолженность сравнительно легко, добавил он. Однако ситуация меняется, когда заемные средства ежедневно расходуются на продукты, доставку, такси и развлечения, пояснил Хохлов.
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