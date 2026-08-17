Россиян предупредили о схеме обмана при трудоустройстве за границей

17 августа 2026, 06:50

ТАСС: мошенники предлагают россиянам фейковые вакансии за рубежом

Фото: iStock/BernardaSv

Аферисты предлагают россиянам поддельные предложения о работе за границей, выманивая деньги и личные данные. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.