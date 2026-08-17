Россиян предупредили о схеме обмана при трудоустройстве за границей
Аферисты предлагают россиянам поддельные предложения о работе за границей, выманивая деньги и личные данные. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники могут поддерживать связь с жертвой месяцами, постепенно получая от нее средства под видом оплаты визовых сборов, оформления документов, медосмотров или доступа к базе вакансий.
Параллельно они собирают персональные сведения, которые впоследствии используют для оформления кредитов. В некоторых случаях, предупредил Кучава, отклик на такие объявления может привести к принудительному труду.
Эксперт посоветовал насторожиться, если предлагаемый доход значительно превышает среднерыночный — это почти всегда признак недобросовестности. Даже если изначальная сумма выглядит адекватной, итоговый заработок может оказаться намного ниже обещанного.
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