Агроном назвал способ сохранить вкус клубники после мытья
Агроном и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Алексей Куренин посоветовал промывать клубнику прямо перед подачей на стол. Такой подход помогает ягодам остаться плотными, ароматными и свежими.
В беседе с Life.ru специалист рассказал, что на клубнике могут находиться пыль, частички грунта и микроорганизмы. При этом заранее ополаскивать весь запас не нужно: из-за влаги плоды быстрее размягчаются и покрываются плесенью. Куренин рекомендовал промывать только порцию, которую планируют съесть сразу. Ягоды следует держать под холодной проточной водой примерно 30 секунд и осторожно перебирать руками.
Перед процедурой не стоит срывать плодоножки. Иначе вода проникнет внутрь через поврежденное место, из-за чего клубника потеряет часть вкуса и запаха. Эксперт отметил, что тепличная ягода часто растет на субстратах из каменной ваты и не соприкасается с землей. В таком случае короткого ополаскивания достаточно для удаления пыли после перевозки и хранения.
Для мытья не следует применять мыло, средства для посуды или бытовую химию. После ополаскивания клубнику лучше разложить на бумажном полотенце: оно впитает оставшуюся воду и сохранит текстуру плодов.
Клубника богата витамином C — в небольшой порции ягод его может быть не меньше, чем в цитрусовых. Этот витамин поддерживает иммунитет, участвует в выработке коллагена, помогает сохранять здоровье кожи, сосудов и десен, а также улучшает усвоение железа из растительной пищи.
В ягодах содержатся антиоксиданты, включая антоцианы и эллаговую кислоту. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса и могут поддерживать здоровье сердца и сосудов. Кроме того, клубника содержит калий, который важен для нормальной работы мышц, нервной системы и поддержания стабильного артериального давления.
Клубника отличается невысокой калорийностью и содержит пищевые волокна. Клетчатка способствует нормальному пищеварению и помогает дольше сохранять чувство сытости. Однако людям с аллергией на ягоды или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения стоит употреблять ее с осторожностью.
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