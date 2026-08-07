Агроном назвал способ сохранить вкус клубники после мытья

07 августа 2026, 08:21

Клубнику следует мыть только непосредственно перед употреблением

Фото: iStock/Sunlight7

Агроном и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Алексей Куренин посоветовал промывать клубнику прямо перед подачей на стол. Такой подход помогает ягодам остаться плотными, ароматными и свежими.