На московский район Внуково обрушился мощный ливень с грозой
На фоне аномальной жары на московский район Внуково обрушился сильный ливень с грозой и порывами ветра. Об этом сообщает ТАСС.
Непогода началась в ночь с четверга на пятницу, дожди также затронули Ново-Переделкино. Осадки сопровождаются интенсивными вспышками молний и раскатами грома. Из-за плотной стены дождя видимость на дорогах заметно ухудшилась, местами фиксируются сильные порывы ветра.
Ранее специалисты предупреждали, что ожидаемый ливень может принести в Москву местами до 5–10 мм осадков, а в отдельных районах — до 18 мм на квадратный метр. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности. Отмечалось, что непогода может затронуть Подмосковье, где она сохранится до утра 8 августа.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что эта пятница имеет все шансы стать самым жарким днём 2026 года. Предварительно, температура в Москве может подняться до 30–32 градусов. Подробности читайте в нашем материале.
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