Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой

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Финляндия рассматривает возможность «эксперимента» по открытию одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией этой зимой, несмотря на то, что граница остается закрытой уже почти год.
Как сообщает газета Ilta-Sanomat, такой шаг могут предпринять в случае изменения оценки угроз.
Финские власти опасаются наплыва мигрантов из третьих стран через территорию России, хотя Москва отвергает обвинения в содействии им, подчеркивая, что переходы используют только лица с законными основаниями.
Зимний период выбран для эксперимента с учетом суровых погодных условий, которые усложняют передвижение и облегчают контроль.
Пока на границе ситуация спокойная, случаев незаконного пересечения не зафиксировано.
Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за роста числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.
В июле 2024 был принят чрезвычайный закон, который предусматривает возможность ограничения приема беженцев и их выдворения. Закон требует совместного решения правительства и президента для его активации.
МИД России заявил, что решение Финляндии угрожает созданием новых барьеров в Европе.
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Финские власти опасаются наплыва мигрантов из третьих стран через территорию России, хотя Москва отвергает обвинения в содействии им, подчеркивая, что переходы используют только лица с законными основаниями.
Зимний период выбран для эксперимента с учетом суровых погодных условий, которые усложняют передвижение и облегчают контроль.
Пока на границе ситуация спокойная, случаев незаконного пересечения не зафиксировано.
Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за роста числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.
В июле 2024 был принят чрезвычайный закон, который предусматривает возможность ограничения приема беженцев и их выдворения. Закон требует совместного решения правительства и президента для его активации.
МИД России заявил, что решение Финляндии угрожает созданием новых барьеров в Европе.
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Мария Моисеева