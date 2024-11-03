Финляндия выразила России протест из-за порчи забора посольства

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Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Финский посол в РФ Марья Лийвала заявила, что в пятницу, 1 ноября, неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. По ее словам, правоохранители оперативно задержали пять преступников.
Уточняется, что из-за этого происшествия финский МИД направил ноту протеста в российский МИД. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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