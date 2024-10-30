Служба судебных приставов Финляндии заявила о возможных новых арестах собственности РФ

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Финляндия может продолжить аресты российской собственности на своей территории, сообщил глава финской службы судебных приставов Аки Виртанен в интервью общественному вещателю Yle.
По словам Виртанена, на данный момент расследование по делу еще продолжается, и пока не ясно, будут ли инициированы новые конфискации. Общая стоимость уже арестованных активов России составляет около 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки был арестован 24 октября, и в списке арестованной недвижимости теперь числятся 44 объекта на сумму 35,5 миллиона евро. Ситуация вызвала ответную реакцию российского МИДа: Москва направила официальный запрос финским властям для разъяснения ситуации и выразила протест в связи с этим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться правовой защиты своих интересов в Финляндии и оспаривать аресты российской собственности.
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Ранее сообщалось, что участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки был арестован 24 октября, и в списке арестованной недвижимости теперь числятся 44 объекта на сумму 35,5 миллиона евро. Ситуация вызвала ответную реакцию российского МИДа: Москва направила официальный запрос финским властям для разъяснения ситуации и выразила протест в связи с этим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться правовой защиты своих интересов в Финляндии и оспаривать аресты российской собственности.
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Елена Перлова