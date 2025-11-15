Финляндия выслала в Россию экс-боевика ЧВК «Вагнер»
Финские власти депортировали в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который незаконно пересёк границу. Об этом сообщает издание Yle.
По данным журналистов, мужчина был задержан после попытки нелегального въезда и помещён в миграционный центр, где ожидал решения властей.
Ещё в июле Yle опубликовало видео, найденное в социальных сетях, на котором задержанный представляется командиром роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях под Селидово.
Издание также обнаружило другую запись от 30 июня, где тот же мужчина резко критикует действия российской армии.
Пограничная служба Финляндии подтвердила, что у задержанного действительно есть боевой опыт. Это выяснилось уже после его задержания, однако дополнительные детали финские ведомства не раскрывают.
Мотивы пересечения границы и дальнейшая судьба мужчины на данный момент неизвестны.
