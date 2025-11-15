Финляндия выслала в Россию экс-боевика ЧВК «Вагнер»

15 ноября 2025, 22:44

В Финляндии депортировали мужчину, который ранее был в ЧВК «Вагнер»

Фото: Istock / Lev Karavanov

Финские власти депортировали в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который незаконно пересёк границу. Об этом сообщает издание Yle.