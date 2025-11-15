Достижения.рф

Лукашенко и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения

Лукашенко и Путин обсудили оборону, энергетику и границы Союзного государства
Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.



Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце, а также ситуацию на границе Союзного государства (СГ).

Лидеры договорились подробно вернуться к этим темам в конце ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Напомним, 5 ноября палата представителей белорусского Национального собрания ратифицировала договор с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии СГ.

Документ был подписан Лукашенко и Путиным в декабре 2024 года и является важным этапом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0