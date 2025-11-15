Лукашенко и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения

15 ноября 2025, 22:35

Лукашенко и Путин обсудили оборону, энергетику и границы Союзного государства

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.