Венесуэла обратилась к Ирану за политической поддержкой
Каракас ищет дипломатические способы противостоять угрозам США
Венесуэла обратилась к Ирану за политическим содействием на фоне растущего давления со стороны Соединённых Штатов.
Как сообщил источник в иранском министерстве иностранных дел в беседе с РИА Новости, Каракас не запрашивал военную помощь, ограничившись обсуждением дипломатических вариантов поддержки.
«Венесуэла не обращалась к Ирану с просьбой о военной поддержке в связи с американскими угрозами, однако обсуждала варианты политического содействия со стороны Исламской Республики», — отметил источник.Напряжённость в регионе усилилась с сентября по ноябрь, когда США неоднократно использовали вооружённые силы для уничтожения катеров у венесуэльского побережья, которые, по данным Вашингтона, могли быть задействованы для транспортировки наркотиков. Некоторые американские законодатели выразили сомнения в законности подобных операций без согласования с Конгрессом.