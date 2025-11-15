Венесуэла обратилась к Ирану за политической поддержкой

15 ноября 2025, 21:29

Каракас ищет дипломатические способы противостоять угрозам США

Фото: Istock / butenkow

Венесуэла обратилась к Ирану за политическим содействием на фоне растущего давления со стороны Соединённых Штатов.





Как сообщил источник в иранском министерстве иностранных дел в беседе с РИА Новости, Каракас не запрашивал военную помощь, ограничившись обсуждением дипломатических вариантов поддержки.





«Венесуэла не обращалась к Ирану с просьбой о военной поддержке в связи с американскими угрозами, однако обсуждала варианты политического содействия со стороны Исламской Республики», — отметил источник.