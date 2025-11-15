Экс-студентов из Индии арестовали в Псковской области
Псковский горсуд отправил под стражу четырех граждан Индии, ранее отчисленных из университета. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов региона в Telegram.
Следствие считает, что иностранцы, не имея на банковской карте достаточной суммы, на кассе самообслуживания отсканировали и оплатили только часть покупок. Им вменяют тайное хищение чужого имущества.
При избрании меры пресечения суд учел, что у фигурантов были ранее совершенные мелкие кражи, и что после отчисления у них отсутствует постоянное место пребывания.
