Достижения.рф

Экс-студентов из Индии арестовали в Псковской области

Суд арестовал экс-студентов из Индии в Псковской области
Фото: istockphoto/AMilkin

Псковский горсуд отправил под стражу четырех граждан Индии, ранее отчисленных из университета. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов региона в Telegram.



Следствие считает, что иностранцы, не имея на банковской карте достаточной суммы, на кассе самообслуживания отсканировали и оплатили только часть покупок. Им вменяют тайное хищение чужого имущества.

При избрании меры пресечения суд учел, что у фигурантов были ранее совершенные мелкие кражи, и что после отчисления у них отсутствует постоянное место пребывания.

Перед этим сообщалось, что в Челябинске арестовали начальника отдела СБ ГУФСИН.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0