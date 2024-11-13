Финны купили крупнейший крытый комплекс Финляндии у россиян

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Спортивно-концертная арена Helsinki Hall, принадлежащая российским владельцам, продана финским инвесторам, как сообщает газета Helsingin Sanomat. Сделка должна пройти одобрение ЕС и финских властей.
По словам члена совета директоров Helsinki Halli Oy, Кая Паананена, договор подписан, и обе стороны пришли к окончательному соглашению по условиям продажи.
Покупателями выступили финские инвесторы из компании Trevian Kasvu LP Ky. Представитель компании Trevian Туомас Поскипарта подтвердил, что их организация совместно с Arena Events Oy приобрела контрольный пакет акций (44,98%) Helsinki Halli Oy.
Helsinki Hall, одна из крупнейших крытых арен Финляндии, с марта 2022 года находится в состоянии простоя из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.
Арена была открыта в 1997 году и может вмещать до 15 000 человек на концертах и 13 349 — на хоккейных матчах. Изначально комплекс был приобретен россиянами у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.
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Покупателями выступили финские инвесторы из компании Trevian Kasvu LP Ky. Представитель компании Trevian Туомас Поскипарта подтвердил, что их организация совместно с Arena Events Oy приобрела контрольный пакет акций (44,98%) Helsinki Halli Oy.
Helsinki Hall, одна из крупнейших крытых арен Финляндии, с марта 2022 года находится в состоянии простоя из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.
Арена была открыта в 1997 году и может вмещать до 15 000 человек на концертах и 13 349 — на хоккейных матчах. Изначально комплекс был приобретен россиянами у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.
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Мария Моисеева