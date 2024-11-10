Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность

В Государственной думе РФ предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам органов министерства внутренних дел, уходящим на пенсию по выслуге лет. Такой законопроект готовят к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.