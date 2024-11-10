Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность

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Финские власти повели себя неадекватно, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией осенью 2023 года. Такое мнение высказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, которая граничит с Финляндией.
В разговоре с ТАСС он также отметил, что сами финны переживают из-за закрытия границ с Россией и не слишком довольны этим. Глава российского региона назвал позицию властей Финляндии «странной и непредсказуемой». Многие жители соседней страны приезжали в населённые пункты российско-финского приграничья за бензином продуктами, другими товарами. Теперь они лишены этой возможности.
По словам Чибиса, финны, которые живут неподалёку от границы, очень переживают по этому поводу. У многих сохранились коммуникации и человеческие отношения с жителями соседней России, но поделать они ничего не могут из-за действительно неадекватной позиции руководства своей страны, заключил губернатор.
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