Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки

Евросоюз в качестве жёсткого предварительного условия для предоставления Украине микрофинансового кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России назвал следование его политике, соблюдение «демократических механизмов», верховенства права и прав меньшинств. Если Киев не исполнит эти требования Брюссель вправе лишить страну всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита.