Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки

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Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что финское управление судебных приставов наложило арест на российскую государственную собственность. Одним из объектов ареста является принадлежащий российским властям участок земли площадью 3326 квадратных метров, на котором располагается Российский центр науки и культуры. Арест вступил в силу 24 октября.
По данным издания, арест российской собственности был осуществлён после иска, поданного украинской энергетической компанией «Нефтогаз».
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Анастасия Чинкова