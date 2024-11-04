В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Украины. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
По его словам, данную меру нужно осуществить в том случае, если эта поддержка ослабнет со стороны Соединенных Штатов. Хяккянен добавил, что в настоящее время не время для «усталости от войны».
Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу сообщил, что полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в следующем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу сообщил, что полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в следующем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова