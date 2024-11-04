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В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Украины. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
По его словам, данную меру нужно осуществить в том случае, если эта поддержка ослабнет со стороны Соединенных Штатов. Хяккянен добавил, что в настоящее время не время для «усталости от войны».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу сообщил, что полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в следующем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Польше рассказали, чего хочет добиться Зеленский
Гавковский: Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией
04 ноября 2024, 15:55

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну с РФ, заявил замглавы польского правительства Кшиштоф Гавковский, передает Radio Zet.
«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал министр.
Гавковский считает, что руководство Украины ведет себя «крайне несправедливо» по отношению к польской стороне.

На фоне спецоперации в Донбассе Владимир Зеленский стал требовать от западных союзников все больше и больше оружия. Затем он заявил о наличии у него некоего «плана победы». Эксперты предположили, что это очередная попытка Зеленского выудить из Запада как можно больше помощи и денег.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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#украина
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Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
04 ноября 2024, 15:20

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия освободит Курскую область от ВСУ. Об этом российский лидер сообщил активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.
Глава российского государства отметил, что после зачистки на территории региона будет востребована работа волонтеров. В свою очередь, активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#минобороны
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#владимир путин
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Пушилин посетил освобождённый от ВСУ Горняк в ДНР
Пушилин: ВС России продвинулись за пределы взятого под контроль Горняка
04 ноября 2024, 14:36

Денис Пушилин (Фото: сайт Кремля)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил взятый под контроль ВС РФ город Горняк на красноармейском направлении.
По словам главы республики, российская армия продвинулась и за пределами Горняка. Однако, как отметил Пушилин, бойцам ВС РФ предстоит еще много работы.




Он также предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#город
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#вс рф
#пушилин
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Волонтер рассказала о массовом отказе украинских военнопленных от обмена
Волонтер Ашифина: бойцов ВСУ начали освобождать из мест заключения
04 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Об этом ТАСС сообщила волонтер Марина Ашифина.
По ее словам, многие пленные хотят остаться жить в России и поэтому отказываются от обменов. Уточняется, что родственники попавших в плен украинских солдат поддерживают их в этом желании.

Волонтер добавила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В МО РФ доложили новости Курской области
Минобороны: суточные потери ВСУ в Курской области составили свыше 250 человек
04 ноября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составили свыше 250 человек, доложили в Минобороны РФ в субботу, 2 ноября.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ начали эвакуировать мирных из подконтрольной Константиновки в Донбассе.

Кроме того, текущую фронтовую ситуацию оценил британский эксперт Александр Меркурис. Он подчеркнул, что не видит изменений в риторике Украины, которая лишает себя благоприятных переговоров каждый день.

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Минобороны России сообщило о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода
Минобороны РФ: нанесено поражение украинскому НПЗ и аэродромам
04 ноября 2024, 13:42

Фото: iStock/aapsky

Минобороны России сообщило о поражении украинских аэродромов и нефтеперерабатывающего завода в ходе проведения СВО.
Уточняется, что поражение ВСУ было нанесено в 132 районах. Согласно информации российского военного ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.

Под удар ВС России попали инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#завод
#бпла
#инфраструктура
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#всу
#удар
#вс рф
#минобороны рф
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ТАСС: боевики ВСУ эвакуируют жителей подконтрольной Константиновки в ДНР
04 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — прокомментировал представитель силовых структур.
Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные граждане подвергались геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет.

Ранее стало известно, чего сама себя лишает Украина с каждым днем. Аналитик оценил текущую ситуацию на фронте.

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#конфликт
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#донбасс
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На Западе раскрыли, на что Украина ежедневно лишается шанса
Аналитик Меркурис: Киев ежедневно лишается шансов на благоприятные переговоры
04 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина ежедневно теряет шансы на благоприятный диалог, поскольку ситуация на фронте ухудшается, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube-канале.
«С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что не наблюдает изменений в украинской риторике в плане условий для диалога с российской стороной.

Летом президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму свой план по урегулированию украинского конфликта. Таким образом Украина должна публично признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения.

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РИА Новости: непричастных к преступлениям пленных из ВСУ освобождают
04 ноября 2024, 12:51

Украинские пленные в российском исправительном учреждении (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Пленных боевиков ВСУ, которые непричастны к преступлениям, освобождают из заключения, проинформировала РИА Новости волонтер Марина Афишина.
«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — пояснила журналистам собеседница.
Афишина подчеркнула, что данные об их освобождении не афишируются в целях безопасности. Часть украинских военнослужащих получают выплаты на Украине.

Ранее Марина Афишина сообщала, что военнопленные боевики ВСУ встретились с родными в Донбассе. Волонтер подчеркнула, что подобные встречи играют важную роль.

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