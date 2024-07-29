Финогеев день: Что нужно делать 29 июля, чтобы сохранить здоровье и не потерять деньги

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29 июля православные верующие чтят память святых отцов IV Вселенского Собора. В народном календаре это день получил название «Финогеевы зажинки». В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что можно и нельзя делать 29 июля.
Святой Афиноген — историяВ III веке в Малой Армении жил епископ Севастии по имени Афиноген. В то время римская власть требовала от христиан отказаться от своей веры и поклоняться языческим идолам. За отказ от этих требований жестоко наказывали.
Афиноген и его десять учеников также пострадали за веру. В 305 году градоначальник Севастии устроил большой языческий праздник, на котором каждый должен был совершить приношение идолам. Многие христиане отказались участвовать в этом, за что были жестоко наказаны.
Узнав об этом, правитель приказал найти епископа Афиногена, который, как донесли, способствовал распространению христианства в городе. Десять учеников, которые жили в монастыре, были схвачены и доставлены на суд к градоначальнику. После допросов их заковали в кандалы и бросили в темницу.
Узнав об этом, сам Афиноген пришел к градоначальнику, чтобы вразумить его, но безуспешно. Правитель приказал заключить в темницу и самого епископа. В тюрьме святой укреплял своих учеников на подвиг. На скором суде ни один из них не отказался от веры, а после мучительных пыток они были казнены.
Афиноген, услышав голос Божий, который обещал ему встречу с учителем и учениками в раю, сам возложил голову на плаху и был казнен примерно в 311 году.
От его имени и произошло название дня — Финогеев. Также можно встретить другие названия: Афиногенов или Финогенов день.
От его имени и произошло название дня — Финогеев. Также можно встретить другие названия: Афиногенов или Финогенов день.
Традиции на Финогеев день
Считалось, что с 29 июля летняя жара идёт на убыль. Этот праздник был очень важен для крестьян, потому что начиналась жатва. 29 июля начинали собирать рожь — основной источник пищи на долгие зимние месяцы. Поэтому было много традиций, связанных именно с рожью.
Первый сноп бережно хранили и использовали в различных ритуалах: им кормили заболевший скот и сохраняли зёрна для посева на следующий год.
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Самые старые и мудрые женщины должны были сплести бородку из несжатой полосы ржи, которую называли «Финогеевой волоткой». На самом деле это было посвящение древнеславянскому богу Волосу, который даровал людям плодородие.
В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зёрен. Считалось, что нашедшему улыбнётся удача.
В поле обязательно оставляли несколько несжатых колосьев. Верили, что если этого не сделать, то урожай будет плохим.
Что нельзя делать 29 июляНа Финогея запрещалось ходить в лес, так как люди верили, что по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья. Тревожить её было нельзя. Также не следовало рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом. Всё это могло поднять лишний шум.
Девушкам 29 июля не разрешалось умываться утром. Эту процедуру нужно было перенести на полдень. Вместо воды использовали росу, которую собирали по утру. Считалось, что целебная роса омолаживает кожу.
Также в этот день нельзя было ссориться и разводить сплетни. Верили, что это может негативно отразиться на вас и ваших близких.
Фото: istockphoto / Inna KotУнывать и плакать тоже не стоило. Нужно было думать о хорошем, улыбаться и радоваться жизни.
Выходя из дома, не нужно было смотреть по сторонам. Верили, что это может привлечь горе в семью. Чтобы прогнать тёмные силы, нужно было смотреть вниз или вверх.
Не стоило браниться и желать зла другим, иначе всё это могло вернуться бумерангом обратно. Также не нужно просить о повышении в должности или зарплате, чтобы не получить обратную реакцию вплоть до увольнения.
Традиционно не стоило мыть полы и даже подметать в доме. Народ верил, что можно вымести из жизни всю удачу, лишиться здоровья и благополучия.
Что можно делать 29 июля29 июля стоит поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим. Это поможет привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.
Вы можете провести время с семьёй или побыть наедине с собственными мечтами. Также хорошей идеей будет сходить в гости, встретиться с друзьями или просто пообщаться с близкими.
Фото: istockphoto / gorodenkoff
В этот день стоит умеренно питаться, так как обильные застолья не привести к добру.
Приметы на 29 июля
- Согласно народным приметам, если 29 июля ботва моркови поникла, то следует ожидать дождя.
- С этого дня птицы начинают петь меньше. А ласточки, летающие высоко в небе, могут предвещать засуху.
- Если коршуны парят высоко в небе, то ближайшие дни будут жаркими. А когда полевые мыши начинают есть посевы, то грядущая зима будет суровая.
- Дождь предвещает продолжительную сырую погоду, которая может негативно сказаться на урожае.
- Если облака на закате окрашены в жёлтый цвет, то на следующий день будет дождь.
Фото: istockphoto / m-gucci
- Если роса не высыхает до обеда, это может быть признаком жаркой погоды, а блестящие листья конского каштана могут предвещать грозу.
- В ночь на 29 июля сны могут предсказывать будущее, которое произойдет, если всё пойдёт своим чередом. Если ночной сюжет напугал вас, то стоит проанализировать своё поведение и ближайшие планы. Возможно, они нуждаются в корректировке.
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Мира Полтева