Оргии с проститутками и сношение с родными сестрами: как жил римский диктатор Калигула

Император Римской империи Калигула вошел в историю как один из самых беспощадных деспотов. Он был одержим культом своей личности, с каждым днем выдумывал новые способы поразить и унизить окружающих. О том, как жил и правитель и за что он так полюбил убийства и оргии расскажет редакция «Радио 1».