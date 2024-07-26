Оргии с проститутками и сношение с родными сестрами: как жил римский диктатор Калигула

Фото: кадр из фильма «Калигула»
Император Римской империи Калигула вошел в историю как один из самых беспощадных деспотов. Он был одержим культом своей личности, с каждым днем выдумывал новые способы поразить и унизить окружающих. О том, как жил и правитель и за что он так полюбил убийства и оргии расскажет редакция «Радио 1».
Правление Калигулы
Фото: istockphoto/Robert Ray
Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год нашей эры. Поначалу римляне с радостью восприняли новость о его приходе к власти. Император провёл политическую амнистию, сжёг доносы на свою мать и братьев, отказался слушать доносы о подготовке покушения на себя, отменил закон об оскорблении величества. Кроме того, император был прекрасным оратором и владел несколькими языками.
Однако уже через несколько лет о нем стали отзываться как о деспоте и тиране.
Образ жизни Калигулы
Император любил шумные пиры, на которые не жалел денег из государственной казны. Калигула много времени уделял своему имиджу, уходом за телом, развлечениям, празднествам и … оргиям. Одним из самых затратных развлечений императора стали корабли для сексуальных утех. Каждый корабль был оснащен банкетными залами, храмами, большими и просторными комнатами. Судна были украшены драгоценностями, мрамором, головами мифических существ, на бортах даже высаживали деревья.
Корабли императора были сценами оргий, убийств, жестокости, музыки и спортивных соревнований.
Правитель любил проводить в плаваниях много времени, а когда не уходил в море, предпочитал не менее изощренный досуг: гонки на колесницах с фактически безоружным соперником.
Гонки на колесницах
Император любил участвовать в гонках в качестве гладиатора. Однако был некоторый нюанс: противник Калигула всегда был вооружен деревянным ножом. В кульминации гонок бедолаге, как правило, приказывали упасть. В это время император перерезал сопернику горло и бежал по стадиону с пальмовой ветвью в руках, что означало его победу в битве.
Культ личности императора
Фото: istockphoto/Alan YorkИмператор сравнивал себя с божеством. Он даже распорядился привезти во дворец скульптуры Юпитера и отдал приказ заменить головы древнего бога на собственную. По его приказу в Риме даже был возведен храм имени Калигулы. В центре святыни был установлен золотой бюст императора размером с его рост.
Жестокость Калигулы
Калигула любил всякого рода издевательства над простыми римлянами. Например, он мог запретить зрителям находиться под занавесами во время состязаний, заставляя их находиться под палящим солнцем. Однажды он приказал написать новые законы мелким почерком и разместить их в том месте, где их будет сложно достать.
Таким образом, многие римляне и вовсе не понимали, что они на этот раз нарушили. Если кто-то из народа выражал недовольство, император, долго не раздумывая, казнил всю толпу.
Фото: istockphoto/wabeno
Извращенные фантазии Калигулы
Правителя неоднократно уличали в том, что он переодевался в женщину. Кроме того, Калигула подозревался в интимной связи со своими родными сестрами. Одна из них в последствии родила императору дочь.
Диагноз императора
Историки уверены, что римский император был серьезно болен, что сказывалось на его предпочтениях и методах правления. Одни исследователи полагают, что он страдал височной эпилепсией, другие же утверждают, что Калигула перенес энцефалит, поразивший головной мозг.
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