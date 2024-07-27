Вши — «божьи жемчужины» и мыло ректально: Суровые реалии жизни монахов в Средневековье

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В Средневековье жизнь монахов была наполнена множеством лишений и тягот. Но вся эта смесь обрядов, проблем и абсурдных ситуаций по-своему закаляла монахов и вела их к высоким идеалам служения. Они обучали молодежь аристократии, создавали книги и иллюстрированные рукописи. Благодаря им сохранились бесценные свидетельства средневековой жизни. В материале «Радио 1» расскажем, с какими трудностями приходилось сталкиваться монахам в те времена.
Вши — «божьи жемчужины»Существует миф, что во времена Средневековья люди не мылись. На самом деле простой народ каждое утро умывал лицо и руки, однако ванны могла позволить себе только знать.
В монастырях часто ставили каменные чаши с проточной водой для ритуала омовения, которые называются «лаватории». Суровые аскеты отказывались от купаний, видя в этом «умерщвление плоти». От таких монахов исходил «запах святости», а вшей они называли «божьими жемчужинами».
Даже высокопоставленные духовные лица в те времена страдали от вредителей. Как писал один летописец, одежда архиепископа Томаса Беккета настолько кишела вшами, что они сыпались с него кучами.
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Поцелуй «по-братски»Согласно уставу Монашеского ордена Бенедиктинцев даже мысль о прелюбодеянии считала грехом. При малейшем намёке на гнев настоятеля молодые монахи должны были падать ниц и целовать пол.
Монахов также обязывали мыть ноги гостям и «прикладываться своими губами к их губам» — то есть «братски целовать». Этот обычай схож с традиций северных народов, когда те приветствовали гостей.
Возьми кусочек мыла и прими ректальноС питанием у средневековых монахов были проблемы. Несмотря на однообразие, приемы пищи были достаточно сытными. Лучшими угощениями считали хлеб, элевое пиво и угрей. Эта рыба высоко ценилась за постность. Народ верил, что она «не приводила к плохим мыслям». Крестьяне даже платили угрями оброк монастырям.
Монахи употребляли бобровые хвосты, «принимая их за рыбью чешую». Другие части либо выкидывались, либо отдавались парфюмерам для создания духов. Обитатели прибрежья любили лакомиться дельфинами, считая их рыбами.
Чтобы справиться с трудностями пищеварения, в английском аббатстве Мачелни возвели отдельный двухэтажный туалет на 40 человек. Монахи тщательно собирали рецепты для борьбы с расстройствами ЖКТ.
К примеру, для послабления ели фрукты или призывали взять кусочек мыла, сжать и принять ректально, после чего отправляли отдыхать. Не позавидуешь тем самоотверженным монахам, которые решались на такую процедуру.
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Никакой эргономикиМонахи постоянно занимались различной работой, однако самым ответственным и тяжелым трудом было переписывание книг. Вплоть до XIII века копировать фолианты приходилось вручную.
Занимались этим в специально отведённых помещениях монастырей — в скрипториях. Условия оставляли желать лучшего: книги писали под диктовку на коленях, завезти столы догадались лишь в VII веке. Просторные светлые скриптории были роскошью, большинство монахов довольствовались унылыми кельями и годами работали в одиночестве.
Эдфрит, епископ Линдисфарна, написал Линдисфарнские Евангелия самостоятельно в лачуге на острове Святого Катберта, используя ракушки вместо чернильниц.
Переписанные книги содержали заметки и рисунки на полях. Большинство пометок содержали жалобы наподобие: «Мне так холодно, пальцы дрожат от озноба», «Ох, у меня очень болит рука!», «Когда я наконец закончу эту главу?!», «Слава богу, скоро стемнеет, и я отдохну».
К концу работы переписчик мог записать что‑то вроде «Наконец‑то я всё написал: ради Христа, налейте мне выпить» или даже «Моя правая рука оправилась от тяжкой боли. Если бы за работу писца дали красивую девицу!»
Кошки, птицы и демоныВ таких условиях тяжело было работать без ошибок. Несмотря на дозволение делать отметки на полях, ошибаться в тексте было запрещено. Считалось, что каждая правильная буква искупала один грех, а неправильная — добавляла. Настоятели часто запугивали своих писцов, убеждая, что любая ошибка приближает их к пожизненному аду.
Средневековые монахи‑переписчики считали, что существует особенный демон по имени Титивиллус. Богослов Иоанн Галенсийский в 1285 году писал, как демон наблюдает за писцами и «собирает в свою сумку по тысячи раз на дню» неправильно переписанные слова.
Часто след на бумаге оставляла живность: кошки, птицы и прочее зверье. На одной средневековой рукописи остались следы лап кошки, которая наступила в чернила.
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ЭкзорцизмВ Средневековье многие беды объяснялись кознями «нечистой силы». Чтобы изгнать бесов, использовали крест, святую воду и молитвы. Изредка страждущий оказывал сопротивление, и тогда священники шли на крайние меры — применяли физическую силу или выдавали несчастному билет в один конец. Объект экзорцизма могли жестоко избить или начать топить в холодной воде — якобы ради его же пользы.
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Алина Юрчак