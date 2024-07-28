Киберэксперт Шутов: Мошенники могут создать идеальную копию любого сайта

Фото: istockphoto/PUGUN SJ
Мошенники способны создавать идеальные копии любых сайтов, которые визуально практически невозможно отличить от настоящих. В иных случаях злоумышленники могут взломать подлинный сайт и получить доступ к размещённым на нём данным.
Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По словам эксперта, наиболее часто мошенники подделывают страницы в социальных сетях, на Госуслугах, в личных кабинетах крупнейших банков или популярных интернет-магазинах.
По словам Шутова, если ввести свои личные данные на этих фейковых страницах, они сразу же попадают в руки злоумышленников. Таким образом пользователи могут потерять свои деньги. Специалист рекомендовал самостоятельно проверять домены сайтов, чтобы убедиться в их подлинности, или использовать для этого специальные сервисы.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме
Экономист Клименко рассказал о новой схеме мошенников с порталом «Госуслуг»
Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах
Александр Бойцов