Финских медиков заставили вернуть зарплаты из-за реформы труда
В финских медучреждениях от ряда сотрудников потребовали возврата ранее выданных зарплат. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
Мера связана с реформой системы оплаты труда, из-за которой начали пересматривать оценку сложности рабочих обязанностей медперсонала. Ожидается, что изменения коснутся свыше 270 работников: одним сотрудникам зарплату немного повысят, другим — сократят, причём снижение может составить до 200 евро в месяц.
По словам директора по трудовым отношениям Лауры Линдхольм, пока речь идёт лишь о предложениях. Окончательное решение будет принято на специальном заседании на следующей неделе.
В числе затронутых реформой — рентген‑лаборант Риитта Йокинен, чей стаж в отрасли составляет 35 лет. О сокращении денежных средств ей сообщили в ходе короткой онлайн‑встречи. Работодатель посчитал, что сотрудница находится в слишком высокой категории оплаты. В результате её ставку планируют уменьшить на 190 евро, а также потребовать возврата примерно тысячи евро.
В Объединении университетских больниц Хельсинки (HUS) пояснили, что такие шаги необходимы для соблюдения принципа «равного отношения ко всем». Однако сама Риитта Йокинен не согласна с аргументами руководства. Она считает, что сложность её работы в центре здоровья не уступает труду коллег в других подразделениях.
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