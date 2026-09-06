В Ивановской области восстановили электроснабжение после мощной грозы

06 сентября 2026, 00:29

Фото: iStock/zhengzaishuru

В Ивановской области полностью возобновили подачу электроэнергии в населённых пунктах, пострадавших из‑за грозы. Как проинформировала пресс‑служба регионального ГУ МЧС России, аварийно‑восстановительные работы завершены.