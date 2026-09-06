В Ивановской области восстановили электроснабжение после мощной грозы
В Ивановской области полностью возобновили подачу электроэнергии в населённых пунктах, пострадавших из‑за грозы. Как проинформировала пресс‑служба регионального ГУ МЧС России, аварийно‑восстановительные работы завершены.
К ликвидации последствий отключения привлекались 28 специалистов и 12 единиц техники. В том числе от МЧС России задействовали четырёх сотрудников и восемь единиц спецтехники.
Напомним, 5 сентября грозовой фронт привёл к перебоям с электроснабжением в нескольких районах области: пострадали Ивановский и Верхнеландеховский муниципальные округа, а также Пестяковский, Гаврилово‑Посадский и Шуйский районы. Без света остались 24 населённых пункта. Авария затронула 54 трансформаторные подстанции и 1 290 домов — в них проживают 3 342 человека, включая 658 детей.
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