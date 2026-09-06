Конкурсантка из Доминиканской Республики стала новой «Мисс Мира»
Финал 73‑го международного конкурса «Мисс Мира — 2026» прошёл 5 сентября во вьетнамском Нячанге. Как сообщается на сайте Miss World, победительницей стала Джохерри Мола, представлявшая Доминиканскую Республику. Второе место заняла участница из Испании, третье — из Малайзии.
Площадкой для главного шоу стала масштабная сцена под открытым небом возле центрального городского пляжа, на которой разместились свыше 20 тысяч зрителей. Сцену оснастили многоуровневым светодиодным экраном, а также современными системами освещения и звукового сопровождения.
До финального вечера в течение двух недель проходила насыщенная программа мероприятий. В Нячанг приехали 111 конкурсанток из разных стран: все они завоевали право участвовать в международном этапе благодаря победам в национальных отборах.
Организаторы охарактеризовали проведение финала во Вьетнаме как историческое событие для проекта «Мисс Мира». Они подчеркнули, что к подготовке подошли максимально ответственно: тщательно прорабатывали логистику, технические аспекты и обучение персонала. Цель состояла в том, чтобы показать высокий уровень организации и сформировать у международной аудитории позитивное мнение о Вьетнаме, который впервые стал страной-хозяйкой этого масштабного мероприятия.
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