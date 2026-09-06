Конкурсантка из Доминиканской Республики стала новой «Мисс Мира»

06 сентября 2026, 01:58

Джохерри Мола из Доминиканской Республики победила на конкурсе «Мисс Мира»

Джохерри Мола (Фото: Instagram* / @joheirry_mola)

Финал 73‑го международного конкурса «Мисс Мира — 2026» прошёл 5 сентября во вьетнамском Нячанге. Как сообщается на сайте Miss World, победительницей стала Джохерри Мола, представлявшая Доминиканскую Республику. Второе место заняла участница из Испании, третье — из Малайзии.