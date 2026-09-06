Москвичей предупредили об ограничениях движения в центре города
В Москве из-за парада трамваев ограничат движение на центральных улицах
В Москве в рамках празднования Дня города пройдёт осенний парад трамваев. По этой причине в столице введут временные ограничения для автомобильного движения, говорится в сообщении Дептранса.
Мероприятие состоится 6 сентября. По маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского проедет колонна из 18 исторических трамваев, представляющих разные эпохи развития городского электротранспорта.
Согласно данным дептранса, в день парада будет ограничено движение автотранспорта:
- с 10:00 до 17:00 мск — на улице Сергия Радонежского (участок от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал);
- с 11:30 до 12:30 мск — кратковременно (не дольше 10 минут) в ряде локаций: в Верхнем Сусальном, 3‑м Сыромятническом и Костомаровском переулках, на Верхней Сыромятнической улице, Костомаровском мосту и Андроньевской площади.
Кроме того, в районе Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского временно скорректируют маршруты трамваев. Чтобы избежать неудобств, в департаменте советуют в этот день пользоваться метро и МЦД.