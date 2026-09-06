Москвичей предупредили об ограничениях движения в центре города

06 сентября 2026, 00:56

В Москве из-за парада трамваев ограничат движение на центральных улицах

Фото: iStock/Anastasia Yakovleva

В Москве в рамках празднования Дня города пройдёт осенний парад трамваев. По этой причине в столице введут временные ограничения для автомобильного движения, говорится в сообщении Дептранса.





Мероприятие состоится 6 сентября. По маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского проедет колонна из 18 исторических трамваев, представляющих разные эпохи развития городского электротранспорта.



Согласно данным дептранса, в день парада будет ограничено движение автотранспорта:

