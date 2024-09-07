ФИПИ: Никто из школьников не ошибся при ответах на вопросы ЕГЭ про СВО

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Никто из сдававших единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории не допустил ошибки, отвечая на вопрос о специальной военной операции. Это следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников экзамена.
Данные по экзамену предоставлены Федеральным институтом педагогических изменений (ФИПИ). Вопрос касался связи вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации и специальной военной операции. Все участники экзамена смогли верно сопоставить эти факты.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, школьники смогли верно ответить на вопросы, касающиеся СВО, так как уже существует учебник истории под редакцией Мединского, где можно найти всю необходимую информацию. По словам Артасова, в настоящее время не планируется увеличения количества вопросов ЕГЭ по истории, но они могут стать сложнее.
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Александр Бойцов