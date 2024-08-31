В России предложили реформу ОГЭ и ЕГЭ

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Предложения о реформе госэкзаменов поступили в рамках Всероссийского общественного обсуждения вопросов по усовершенствованию итоговой аттестации, пишет РБК со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Таким образом в ЕГЭ по литературе могут ввести устную часть, а ОГЭ по русскому изменить по части сдачи собеседования и сочинения.
Помимо этого, экзамены планируется перевести в «цифру». То есть предполагается первая сдача экзаменов на компьютерах после 2030 года. Бланки будут проверяться людьми, поскольку искусственный интеллект, по мнению экспертов, пока не готов к этому.
Ранее сообщалось, что предложение дать возможность пересдавать ЕГЭ круглогодично, не поддержали.
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Помимо этого, экзамены планируется перевести в «цифру». То есть предполагается первая сдача экзаменов на компьютерах после 2030 года. Бланки будут проверяться людьми, поскольку искусственный интеллект, по мнению экспертов, пока не готов к этому.
Ранее сообщалось, что предложение дать возможность пересдавать ЕГЭ круглогодично, не поддержали.
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Никита Кротов