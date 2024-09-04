Учитель Ямбург объяснил пользу радикальных изменений в ЕГЭ

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Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург заявил, что намеченные Министерством просвещения изменения в системе ЕГЭ и ОГЭ помогут не только не растерять талант молодёжи, но и не перегружать детей.
Так, планируется повысить роль рассуждений при решении задач и ввести четкие критерии оценки знаний. Ямбург охарактеризовал положительно такие меры, добавив, что экзамены постоянно совершенствуют и развивают. Он также поддержал удаление из экзаменов по гуманитарным предметам вариативных вопросов.
А директор молодёжных пространств «ПРОСТО» Виктория Моторенко рассказала о том, что какие активности могут предложить сегодня молодым людям в Петербурге.
Ранее сообщалось, что образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября.
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«Давно пора забыть, что ЕГЭ ассоциируется с чем-то плохим. Никаких перегрузок детей нет. Я учился при советской власти, и мы сдавали в июне 8 экзаменов и в августе еще 4. Сегодня ребята имеют право одновременно подать документы сразу в несколько вузов, победители всероссийских олимпиад имеют право идти вне конкурса. Это всё гибкость, которая необходима для того, чтобы не потерять талантливых ребят», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.
А директор молодёжных пространств «ПРОСТО» Виктория Моторенко рассказала о том, что какие активности могут предложить сегодня молодым людям в Петербурге.
«У каждой из шести площадок «ПРОСТО» в городе своя тематическая направленность. Так, в центральных районах – бизнес, IT, маркетинг, новые медиа и креативные индустрии, в спальных районах – от финансовой грамотности до психологии. Наша работа направлена на молодежь от 14 до 35 лет. Кроме комфортных рабочих пространств, оборудованных для работы и учёбы, у нас проходят и бесплатные просветительские треки, факультативы», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Моторенко.
Ранее сообщалось, что образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября.
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Мелисса Тимофеева