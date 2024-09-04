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Учитель Ямбург объяснил пользу радикальных изменений в ЕГЭ

04 сентября 2024, 19:29
Фото: iStock/Chinnapong

Фото: iStock/Chinnapong

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург заявил, что намеченные Министерством просвещения изменения в системе ЕГЭ и ОГЭ помогут не только не растерять талант молодёжи, но и не перегружать детей.
Так, планируется повысить роль рассуждений при решении задач и ввести четкие критерии оценки знаний. Ямбург охарактеризовал положительно такие меры, добавив, что экзамены постоянно совершенствуют и развивают. Он также поддержал удаление из экзаменов по гуманитарным предметам вариативных вопросов.

«Давно пора забыть, что ЕГЭ ассоциируется с чем-то плохим. Никаких перегрузок детей нет. Я учился при советской власти, и мы сдавали в июне 8 экзаменов и в августе еще 4. Сегодня ребята имеют право одновременно подать документы сразу в несколько вузов, победители всероссийских олимпиад имеют право идти вне конкурса. Это всё гибкость, которая необходима для того, чтобы не потерять талантливых ребят», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.



А директор молодёжных пространств «ПРОСТО» Виктория Моторенко рассказала о том, что какие активности могут предложить сегодня молодым людям в Петербурге.

«У каждой из шести площадок «ПРОСТО» в городе своя тематическая направленность. Так, в центральных районах – бизнес, IT, маркетинг, новые медиа и креативные индустрии, в спальных районах – от финансовой грамотности до психологии. Наша работа направлена на молодежь от 14 до 35 лет. Кроме комфортных рабочих пространств, оборудованных для работы и учёбы, у нас проходят и бесплатные просветительские треки, факультативы», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Моторенко.

Ранее сообщалось, что образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября.

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#образование
Россиянам раскрыли интересный метод вернуться в рабочий ритм после отпуска
Бизнес-консультант Баушева советовала не нагружать последние выходные бытовухой
04 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/Konstanttin

Бизнес-консультант Надежда Баушева заявила, что для того, чтобы более комфортно войти в рабочий ритм после отпуска, не следует нагружать последние выходные дни бытовыми делами.
«Не стоит перегружать последние дни отпуска бытовыми задачами, а распределить их равномерно на предстоящую неделю. Лучше посвятить время любимым занятиям: прогулкам, встречам с друзьями, чтению книг или просмотру фильмов. Здесь как никогда важны баланс и гармония между личной жизнью и карьерными достижениями», — отметила в беседе с Газета.ру Баушева.

Специалист также рекомендовала возвращаться из путешествий за несколько дней до начала рабочих будний для того, чтобы успеть отдохнуть после дороги.

Другое дело – дети. Так, психолог Дарья Дугенцова заявила, что школьников после летних каникул стоит заранее подготавливать к началу учебного года для того, чтобы ребёнок комфортно влился в школьные будни.

«Два самых главных компонента — это режим и еда. У взрослых, в принципе, то же самое. Незадолго до рабочих и учебных дней включаться по чуть-чуть», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.

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#психолог
#дети
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#отпуск
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Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями
04 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock / Bogdan Pigulyak

С начала лета в Подмосковье ликвидировали около 1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев, которые представляли опасность для жителей.
О том, какие деревья считаются аварийными, «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального отдела №7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Юрий Андреев.
«С точки зрения обычного человека, если в летний, осенний или весенний период дерево стоит без листьев, тогда это сухостой. Если дерево имеет наклон больше, чем 45 градусов, это опасное дерево. То же самое – если дерево стоит целиком без коры или в нём есть дупло на весь ствол. Это можно понять и оценить, любой гражданин», – пояснил специалист.
По его словам, инспектор министерства периодически выезжает на территорию, осматривает её, отмечает нарушения, в том числе наличие аварийных деревьев. Однако указать на аварийное или сухостойное дерево может любой гражданин.
«Граждане могут обратиться либо на горячую линию в администрацию своего городского округа, либо написать обращение на портал «Добродел». Если дерево аварийное, то срок отработки заявки – сутки, потому что это опасно. Признать дерево аварийным могут только органы исполнительной власти в лице администрации городских округов на основании дендрологического заключения. У них либо есть в штате, либо они привлекают человека, который имеет соответствующее образование. Мы с вами видим проблему, а администрация должна признать это дерево аварийным и ликвидировать, если оно действительно аварийное. На всё это даются сутки», – рассказал Юрий Андреев.
Он напомнил, что самовольная вырубка зелёных насаждений без порубочного билета является административным правонарушением. А в случае массовой вырубки, в том числе ценных пород деревьев, может наступить и уголовная ответственность.
«Об этом тоже нужно помнить. Поэтому можно обратиться в администрацию, взять порубочный билет и спокойно ликвидировать дерево, не нарушая закона», – сказал собеседник «Радио 1».
Андреев добавил, что инспекторы Минчистоты ведут работу по выявлению сухостойных и аварийных деревьев ежедневно и круглогодично, потому что деревья растут, слабеют, деформируются, болеют, заражаются вредителями и иногда нуждаются в устранении.

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#минчистоты
#деревья
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Симоньян прокомментировала премьеру своего фильма «Беслан 2004/2024»
04 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/Валерий Шарифулин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что снять фильм о трагедии в Беслане было важно для неё.
«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днём, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — пояснила Симоньян.

До этого в Беслане помянули погибших 20 лет назад в школе, захваченной террористами. Как передавали argumenti.ru, на церемонии присутствовали также чудом вырвавшиеся из плена братья Сослан и Арсен Хасиговы, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.

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#кино
#трагедия
#терроризм
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Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
04 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Две автоцистерны на базе шасси ГАЗ Садко Next передали лесопожарным формированиям Московской области в рамках работы по модернизации их для модернизации материально-технической базы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Компактные автоцистерны на шасси ГАЗ Садко позволяют оперативно выезжать на тушения лесных пожаров небольшой площади, а именно такие в основном случаются в лесах Подмосковья. На таком автомобиле пожарный расчёт быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1600 литров даёт возможность ликвидировать пожар», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что до конца года подмосковным лесным пожарным передадут в рамках реализации нацпроекта «Экология» ещё три единицы спецтехники: седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной техники к месту пожара.

В Комлесхозе региона также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозят крупные штрафы. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#московская область
#техника
#подмосковье
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Новый завод по производству мясных деликатесов построят в Мытищах
04 сентября 2024, 17:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На территории городского округа Мытищи планируется строительство нового завода по производству колбасных изделий под названием "Фермерские колбасы Подмосковья".
Инвестор проекта — крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле» — получил разрешение на строительство с помощью профессиональной поддержки Центра содействия строительству Московской области. Разрешение выдано Главгосстройнадзором МО.

Ожидается, что мощность завода составит от 2000 до 3000 тонн продукции в год. Для осуществления проекта будет привлечено более 200 миллионов рублей инвестиций что позволит создать свыше 50 новых рабочих мест.

В ходе строительства завода будет осуществлено создание инженерной инфраструктуры, а также приобретение и установка всего необходимого производственного т вспомогательного оборудования. По планам, завод должен начать свою работу уже в конце 2024 года.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что новый проект окажет положительное влияние не только на развитие сельского хозяйства в регионе, но и на местную экономику.

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#строительство
#завод
#проект
#мытищи
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В Раменском завершают капремонт объектов здравоохранения и образования
04 сентября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Раменском городском округе приводят в порядок объекты здравоохранения. До конца 2024 года будет завершён капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы и бывшего здания Раменского роддома, где откроют новую поликлинику.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.

Также, по его словам, с началом учебного года в Раменском открылась новая школа на 550 мест на ул. Высоковольтной. Рядом с учреждением обустроили тротуары, две остановки общественного транспорта, установили ограждение и освещение.

Снова приняла учеников после капремонта «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в посёлке РАОС. Малышев добавил, что педагогический состав в округе полностью укомплектован.

Помимо этого, осенью планируется завершить капитальный ремонт корпуса Раменского колледжа.

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#московская область
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#андрей воробьёв
#раменский городской округ
#эдуард малышев
#капремонт
#школы
#строительство
#поликлиника
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В Раменском в этом году благоустроят три общественных пространства и достроят ФОК
04 сентября 2024, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустройство стало одной из тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым.
Как рассказал врип, этой осенью в муниципалитете после реконструкции откроется площадь Победы. Там появятся амфитеатр, смотровая площадка, композиция «Победа». Будет обновлён мемориал «Вечный огонь».

Также в планах – завершить обустройство Ильинского пруда и детского сквера на ул. Коммунистической. В 12 дворах муниципалитета в этом году провели комплексное благоустройство.

По словам Малышева, в этом году также запланировано завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Махова с бассейном и залом для бадминтона. Готовность объекта сейчас превышает 40%. Ожидается, что ФОК примет первых спортсменов и физкультурников в первом квартале 2025 года.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#раменский район
#эдуард малышев
#благоустройство
#раменский городской округ
#строительство
#фок
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Все многоквартирные дома Раменского подготовят к зиме до 15 октября
04 сентября 2024, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовка к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым. Как отметил врип, все котельные и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. Сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Модернизация системы ЖКХ, благоустройство, экономика, индустриальный парк – всё это имеет принципиально важное значение», – подчеркнул Воробьёв.
«В округе 95 котельных, все они полностью готовы, а также 324 км тепловых сетей – готовность тоже 100%. В общей сложности у нас 1589 многоквартирных домов. Готовы 67% из них, подписано 1059 паспортов. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», – отчитался Малышев.
До конца года в планах – заменить порядка 220 м тепловых сетей от котельной «Рыболово», которые проложили еще в 1989 году. На 2024-2025 годы запланировано строительство блочно-модульной котельной для «Доброго дома «Раменский», который сейчас отапливается угольной котельной, а также ещё двух БМК. Помимо этого, планируется устройство теплосетей рядом с усадьбой Быково – они охватят девять МКД. Будет построена и газовая котельная для снабжения 31 дома ЖК «Раменский».

В рамках модернизации системы электроснабжения в округе заменили более 350 опор, 31 трансформатор, перетянули свыше 24 км линий электропередачи, расчистили от сухостойных деревьев 20 км трасс вдоль ЛЭП.

Помимо этого, Малышев доложил губернатору, что совместно с ПАО «Россети Московский регион» реализуется проект по перекладке линий с 6 на 10 тыс. вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций в самом напряжённом месте – от деревни Тимонино до деревни Островцы. Работы рассчитывают закончить в этом году. В результате качество электроснабжения улучшится для более чем 10 тыс. жителей.

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#зима
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 30 сентября
04 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 13 сентября до конца месяца из-за ремонтных работ на двух перегонах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«С 13 по 30 сентября будет проводится капитальный ремонт мостов на перегоне Русаново – Жижица и капремонт пути на перегоне Нелидово – Подсосенка. В связи с этим изменится расписание электричек на участке между Ржевом и Великими Луками. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, часть составов отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
#минтранс мо
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