В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про командира «Спарты» Жогу

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В демоверсии контрольных материалов ЕГЭ был включен вопрос, касающийся командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. Эта информация представлена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В одном из заданий тестовой части ученикам будет предложено установить связь между историческими событиями и их участниками. Для выполнения одной из задач нужно соотнести Владимира Жогу с периодом специальной военной операции на Украине.
Также школьникам необходимо заполнить таблицу, в которой не хватает определённых данных — это может быть событие, временной промежуток или географический объект. В демоверсии экзамена представлен вопрос о Херсоне, где от учащихся требуется указать, что он был включён в состав России в ходе проведения СВО.
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Анастасия Хохлова