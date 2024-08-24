В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про командира «Спарты» Жогу

Украинские формирования продолжают наступательную операцию на Курском направлении, однако сталкиваются с противодействием российских сил. На всей линии фронта зафиксировано значительное преимущество за ВС РФ. О том, где продвинулась российская армия и на каком участке фронта ситуация оказалась сложной для ВСУ – в материале «Радио 1».