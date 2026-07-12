Фитнес-эксперт рассказал, как перестать откладывать занятия спортом
Отсрочка тренировок «до понедельника» связана с нежеланием психики сталкиваться с трудностями. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов.
Не стоит ставить перед собой завышенные цели и требовать от себя слишком многого, чтобы побороть прокрастинацию, рекомендовал он. Договоритесь с собой сделать хотя бы 10 минут физической активности сегодня. Это могут быть приседания у плиты, прогулка вокруг дома или растяжка на коврике во время просмотра сериала. Порог входа настолько низок, что любые оправдания выглядят нелепо. А затем вступает в силу эффект инерции, пояснил тренер.
Халимов подчеркнул, что пропуск одной тренировки не является катастрофой, и многие люди бросают спорт именно из-за этого. Люди часто отказываются от занятий спортом после одного пропущенного дня, потому что внутренний критик считает всю попытку неудачной. Если вы пропустили день, это просто один день. Когда движение перестает восприниматься как экзамен, который можно провалить, оно становится неотъемлемой частью жизни, заключил он.
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