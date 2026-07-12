Фитнес-эксперт рассказал, как перестать откладывать занятия спортом

12 июля 2026, 18:10

Тренер Халимов: большие цели отпугивают и заставляют пропускать тренировки

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Отсрочка тренировок «до понедельника» связана с нежеланием психики сталкиваться с трудностями. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов.