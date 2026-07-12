Гастроэнтеролог перечислила самые эффективные меры борьбы с запором без лекарств

12 июля 2026, 14:46

Гастроэнтеролог Мазько: Людям с запорами следует ежедневно ходить

Фото: iStock/gbh007

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько рассказала, как можно избавиться от запора без лекарств. Об этом пишет «Лента.ру».