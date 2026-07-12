Гастроэнтеролог перечислила самые эффективные меры борьбы с запором без лекарств
Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько рассказала, как можно избавиться от запора без лекарств. Об этом пишет «Лента.ру».
Медик рекомендует людям, страдающим запорами, повысить свою физическую активность. Для начала можно просто ежедневно ходить пешком в удобном темпе не менее 30—60 минут. Если нет противопоказаний, полезны упражнения для пресса. Йога и пилатес также эффективны: они задействуют глубокие мышцы живота и учат правильному дыханию через диафрагму, что улучшает работу кишечника, утверждает специалист.
Гастроэнтеролог советует включить в рацион минеральную воду с магнием. Магний помогает расслабить стенки кишечника и притягивает воду, делая стул мягче. Однако перед употреблением такой воды нужно выпустить газ из бутылки, чтобы избежать вздутия и усугубления проблемы.
Мазько также предлагает увеличить потребление клетчатки. Для этого стоит добавить в рацион зелень, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, такие как зеленая гречка, бурый рис, булгур или киноа, а также семена чиа, курагу, киви, инжир и чернослив. Кроме того, эксперт призывает следить за весом, нормализовать режим сна и улучшить психическое состояние, поскольку депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут влиять на работу кишечника.
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