«Легенды футбола» вышли на поле в Люберцах

12 июля 2026, 11:28

Легенды футбола сыграли с жителями Люберец в рамках губернаторского проекта

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Легенды футбола» сыграли с жителями городского округа Люберцы в рамках пятого юбилейного сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Игра завершилась победой легенд со счетом 8:5. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







На стадионе «Труд» в Малаховке состоялся матч, в котором команда звёзд футбола встретилась с соперниками. В составе звёздной команды вышли Дмитрий Аленичев (в роли играющего тренера), Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Вязьмикин, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Василий Иванов. К команде присоединился Дмитрий Истинов, который уже не первый год участвует в матчах с Легендами в рамках проекта «Выходи во двор» и является победителем розыгрышей «Суперлиги Подмосковья».





«Самое важное, что к футболу привлекаются именно дети, потому что дети – это наше будущее. Правильные ценности, такие как уверенность в себе, терпение, самоотдача, трудолюбие, целеустремлённость – это всё детям поможет в будущем не только в спорте и конкретно в футболе, но и в жизни. Летом мы играем в футбол, зимой ребята играют в хоккей, объединяя жителей по всему Подмосковью. Я облетел всю нашу страну от Калининграда до Владивостока. Две недели назад во Владивостоке мы видели десятки тысяч детишек. Есть с чем сравнить. Здесь в Люберцах, есть очень хорошие таланты. Мне очень понравились несколько ребят. Ими точно можно и нужно заниматься. Именно так мы и находим будущих звёздочек футбола», — отметил Борис Никоноров .





В сборную городского округа Люберцы вошел олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Комментатором матча выступил Виктор Гусев, известный голос российского футбола. На мероприятии присутствовал Роман Терюшков, депутат Государственной Думы Российской Федерации.



Перед началом игры профессиональные футболисты провели мастер-класс для юных спортсменов из местных спортивных школ. Это традиционное мероприятие для команды «Легенды футбола» во время её визитов в города Московской области.



Для зрителей и болельщиков на стадионе организовали интерактивные зоны: «Точный футбол», качели «Футбольный мяч», «Забей гол вратарю» и «Скользкий футбол». Участники, успешно справившиеся с заданиями, получали билеты на розыгрыш футбольных мячей и карточек с автографами известных футболистов России.





«Мы рады присутствовать на этом прекрасном школьном стадионе и участвовать в проекте «Выходи во двор», который родился четыре года назад благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву. И, конечно же, хочется пожелать сегодня нашим соперникам хорошей игры. Я думаю, мы всем болельщикам сегодня подарим яркие эмоции. Поэтому всех с праздником, красивого футбола!» — заявил Василий Иванов .





На стадионе «Труд» состоялся матч, который привлек большое количество зрителей. Около тысячи болельщиков собрались, чтобы увидеть игру легенд и сборной городского округа Люберцы. Обе команды показали захватывающий футбол, полный напряжения и азарта. В итоге Легенды одержали победу со счетом 8:5.



Проект «Выходи во двор», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, проводится в рамках государственной программы «Спорт России». Пятый юбилейный сезон включает десять матчей в разных городах Подмосковья. Первая встреча в Клину завершилась победой Легенд со счетом 3:2, вторая в Раменском — 11:9. Третья игра, состоявшаяся 20 июня на стадионе школы «Гармония» в Можайске, также завершилась победой гостей — 7:6. В Ленинском округе матч завершился вничью.



Кроме того, сборная звезд отечественного футбола провела товарищеский матч против сборной бойцов Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Традиционный матч в рамках проекта «Выходи во двор» закончился ничьей — 8:8.



