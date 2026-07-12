Эндокринолог назвала самую полезную для здоровья ягоду

12 июля 2026, 17:42

Эндокринолог Алтунина назвала чернику самой полезной для здоровья ягодой

Фото: iStock/Arx0nt

Эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина рассказала, какая ягода считается самой полезной для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».