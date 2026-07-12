Эндокринолог назвала самую полезную для здоровья ягоду
Эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина рассказала, какая ягода считается самой полезной для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».
Черника занимает лидирующую позицию по своей пользе для здоровья, согласно научным данным. Она не только вкусна, но и является источником важных компонентов, способствующих поддержанию здоровья сосудов, сердца и мозга, пояснила врач.
Алтунина отметила, что черника содержит антоцианы, которые являются сильными природными антиоксидантами и помогают справляться с воспалительными процессами в организме. Исследования показали, что у людей, которые употребляли три и более порции черники в неделю, риск инфаркта снижался на 32%, а также улучшались память и чувствительность к инсулину, что важно для предотвращения диабета второго типа.
Для поддержания здоровья рекомендуется съедать около 80-100 граммов свежей или замороженной черники три-четыре раза в неделю, советует доктор.
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