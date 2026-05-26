Тренер назвал дачные дела, которые могут заменить фитнес
Тренер Сергей Пеньков рассказал, какие дела на даче могут заменить фитнес. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, такую нагрузку дают копка земли, рыхление грядок, прополка, посадка рассады, полив из ведер или леек, перенос земли, компоста и инвентаря, сбор урожая и работа с граблями. Эксперт отметил, что эти занятия сочетают кардио и силовую нагрузку.
Пеньков пояснил, что копание и перекопка нагружают руки, спину, плечи и ноги. Прополка и посадка требуют постоянной работы корпусом и приседаний. Перенос тяжестей и полив, по его оценке, тоже дают хороший эффект, особенно если выполнять их не спеша, но долго. Тогда организм тратит заметно больше энергии.
