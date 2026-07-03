Сбросивший 25 килограммов за полгода фитнес-тренер назвал три секрета похудения
NDTV: В Азии фитнес-тренер скинул 25 килограммов за шесть месяцев
Южноазиатский фитнес-тренер Зи Али в 46 лет доказал, что возраст не помеха для серьезной трансформации тела, сбросив 25 килограммов за шесть месяцев. Своими методами он поделился с NDTV.
Ключевым элементом программы стало изменение рациона: тренер увеличил суточное потребление белка до 180-200 граммов. Это, по его словам, позволило снизить тягу к нездоровой пище и ускорить рост мышечной массы.
Однако физические нагрузки и диета — лишь часть стратегии. Особое внимание Али уделил строгому планированию каждого дня: он заранее расписывал время тренировок, приемов пищи и даже прогулок, что помогало избегать срывов и сохранять мотивацию.
«Больше сна — больше энергии, больше воды — меньше голода. Все просто», — прокомментировал собеседник.Кроме того, тренер скорректировал режим сна и гидратации. Он стал засыпать до 22:30 и ежедневно выпивал от трех до четырех литров воды.