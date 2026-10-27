Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для похудения
Чтобы эффективно сбрасывать вес, важно сохранять дефицит калорий. Организм должен расходовать больше энергии, чем получает с едой, объяснил фитнес-тренер Станислав Милославский.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», повысить энергозатраты помогают кардиотренировки. К ним относятся скандинавская ходьба, плавание, велосипедные прогулки, занятия на гребном тренажере и другие виды активности.
Хорошо работают в этом плане и интервальные тренировки — короткие занятия, которые заметно усиливают жиросжигание, отметил специалист. Если говорить о силовом тренинге, то здесь нужно выбрать основные упражнения с высокой энергозатратностью. Например, можно делать приседания, жим штанги лежа, подтягивания и отжимания.
Еще один действенный вариантом собеседник агентства назвал круговые и комбинированные занятия, где кардио сочетается с силовыми упражнениями. Такой формат строится на чередовании разных видов нагрузок.
Например, спустя несколько минут бега или ходьбы на дорожке можно начать делать приседания, после чего снова вернуться к ходьбе или бегу. Подобное сочетание упражнений увеличивает расход энергии во время тренировки и может стать полезной частью программы по снижению веса.
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