Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для похудения

27 октября 2026, 16:52

Тренер Милославский: кардио и силовые упражнения ускоряют похудение

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Чтобы эффективно сбрасывать вес, важно сохранять дефицит калорий. Организм должен расходовать больше энергии, чем получает с едой, объяснил фитнес-тренер Станислав Милославский.