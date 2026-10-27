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В МВД раскрыли мошенническую схему с ИИ и лицами знаменитостей

Россиян приманивают с помощью лиц знаменитостей в поддельные интернет-магазины
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что злоумышленники применяют сгенерированные с помощью искусственного интеллекта видео с участием знаменитостей для привлечения покупателей в фальшивые интернет-магазины.



Мошенники предлагают технику и другие товары по заниженным ценам, ссылаясь на распродажи или доставку из-за рубежа, пишет Om1 Новосибирск. Покупателя просят полностью оплатить заказ и подождать около месяца, однако в назначенный срок товар не поступает, а деньги не возвращаются.

«Для убедительности в рекламе могут использовать видео с участием известных личностей, сгенерированные с применением ИИ», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД рекомендуют проверять отзывы на независимых площадках. Кроме того, стоит оплачивать покупки при получении или пользоваться сервисами с защитой платежей, а также не поддаваться на искусственно создаваемую спешку.
Никита Кротов

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