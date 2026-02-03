Достижения.рф

Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для занятий дома

Фото: iStock/stefanamer

Фитнес-тренер Станислав Милославский поделился подборкой упражнений для домашних занятий, не требующих тренажеров. По его словам, они помогут поддерживать физическую форму без посещения спортзала.



Среди рекомендованных упражнений эксперт в беседе с «Татар-информ» эксперт назвал:

  • Ягодичный мост: выполняется лежа на спине, поднимая таз за счёт ягодичных мышц до образования прямой линии от плеч до колена. Новичкам советуют делать на двух ногах, более опытным – на одной.
  • Отжимания: классические от пола, на коленях, от стены или стола.
  • Подъем рук лежа на животе: прорабатывает мышцы спины; ноги прижаты к полу, руки поднимаются вверх с сведением лопаток.
  • Скручивания корпуса к поднятым ногам: укрепляют пресс, при этом лопатки отрываются от пола.
  • Тяга бутылок или резинок в наклоне: корпус наклонен почти параллельно полу, спина прямая; движение заключается в подтягивании веса к корпусу с сведением лопаток.
Иван Мусатов

