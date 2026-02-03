Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для занятий дома
Фитнес-тренер Станислав Милославский поделился подборкой упражнений для домашних занятий, не требующих тренажеров. По его словам, они помогут поддерживать физическую форму без посещения спортзала.
Среди рекомендованных упражнений эксперт в беседе с «Татар-информ» эксперт назвал:
- Ягодичный мост: выполняется лежа на спине, поднимая таз за счёт ягодичных мышц до образования прямой линии от плеч до колена. Новичкам советуют делать на двух ногах, более опытным – на одной.
- Отжимания: классические от пола, на коленях, от стены или стола.
- Подъем рук лежа на животе: прорабатывает мышцы спины; ноги прижаты к полу, руки поднимаются вверх с сведением лопаток.
- Скручивания корпуса к поднятым ногам: укрепляют пресс, при этом лопатки отрываются от пола.
- Тяга бутылок или резинок в наклоне: корпус наклонен почти параллельно полу, спина прямая; движение заключается в подтягивании веса к корпусу с сведением лопаток.