Стало известно, сколько зарабатывают дальнобойщики

03 февраля 2026, 17:25

Зарплата водителей грузовиков в Москве в 2025 году выросла до 350 тысяч рублей

Фото: iStock/Drazen Zigic

Средний уровень зарплаты водителей большегрузов в 2025 году в столичном регионе составил 180 тысяч рублей в месяц, а максимальная оплата за такой труд в Москве выросла до 350 тысяч рублей.





Так, «Постньюс» со ссылкой на данные портала SuperJob сообщает, что в текущем году заработок водителей увеличится на 5–6%, тогда как в прошлом году прирост составил 8%.





«Больше всего водители большегрузных автомобилей могут получить в Усинске, где предложения за работу вахтовым методом доходят до 400 тыс. рублей», — говорится в материале.