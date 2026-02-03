Стало известно, сколько зарабатывают дальнобойщики
Зарплата водителей грузовиков в Москве в 2025 году выросла до 350 тысяч рублей
Средний уровень зарплаты водителей большегрузов в 2025 году в столичном регионе составил 180 тысяч рублей в месяц, а максимальная оплата за такой труд в Москве выросла до 350 тысяч рублей.
Так, «Постньюс» со ссылкой на данные портала SuperJob сообщает, что в текущем году заработок водителей увеличится на 5–6%, тогда как в прошлом году прирост составил 8%.
«Больше всего водители большегрузных автомобилей могут получить в Усинске, где предложения за работу вахтовым методом доходят до 400 тыс. рублей», — говорится в материале.
При этом самую маленькую зарплату предлагают водителям грузовиков в Красноярске — максимум 190 тысяч рублей в месяц.