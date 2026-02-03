Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

03 февраля 2026, 16:20

Санчес: Испания запретит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет

Фото: iStock/BrianAJackson

Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Об этом объявил премьер-министр королевства Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает РИА Новости.