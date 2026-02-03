Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Об этом объявил премьер-министр королевства Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает РИА Новости.
На следующей неделе совет министров рассмотрит соответствующее предложение. Санчес подчеркнул, что эта мера станет частью нормативного пакета, который направлен на создание безопасного цифрового пространства и борьбу с злоупотреблениями со стороны ведущих цифровых платформ.
Премьер-министр отметил, что власти намерены пресечь безнаказанность руководителей цифровых платформ и установить для них юридическую ответственность за нарушения на их сервисах. Если платформы не будут удалять материалы, содержащие признаки разжигания ненависти, их руководители могут столкнуться с уголовной ответственностью.
Читайте также: