«Выйдет из строя»: Россиянам объяснили, что нельзя делать с телефоном на морозе
Техноэксперт Трухачев: заряжать телефон на морозе с помощью пауэрбанка не стоит
Смартфон нельзя заряжать от пауэрбанка на сильном морозе, поскольку это может привести к поломке устройства. Об этом рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.
По его словам, на сильном холоде любая техника с аккумулятором разряжается быстрее из-за необходимости поддержания определенной температуры внутри гаджета.
«Однако пытаться подзарядить на морозе телефон с помощью пауэрбанка не стоит. В процессе гаджет будет перегреваться, что чревато образованием конденсата под дисплейным модулем. В итоге может произойти короткое замыкание в микросхемах, и устройство просто выйдет из строя», — предупредил Трухачев в разговоре с Москвой 24.
Он также посоветовал не ставить гаджет на зарядку сразу после возвращения с улицы. По его словам, лучше сделать это через 40 минут после захода в теплое помещение.
При этом сооснователь Volts, эксперт рынка НТИ «Энерджинет» Артём Денисов рассказал RT, что регулярная зарядка на сильном морозе сокращает срок службы батареи телефона и внешнего аккумулятора.
«Зарядка замёрзшего телефона вредна и может привести к ускоренному износу аккумулятора. Пауэрбанк при этом будет работать в режиме разряда, поэтому негативное воздействие на него ниже», — пояснил эксперт.
По его словам, наиболее безопасно сначала согреть телефон и внешний аккумулятор и держать их в тепле во время зарядки.