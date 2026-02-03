«Выйдет из строя»: Россиянам объяснили, что нельзя делать с телефоном на морозе

03 февраля 2026, 18:07

Техноэксперт Трухачев: заряжать телефон на морозе с помощью пауэрбанка не стоит

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Смартфон нельзя заряжать от пауэрбанка на сильном морозе, поскольку это может привести к поломке устройства. Об этом рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.





По его словам, на сильном холоде любая техника с аккумулятором разряжается быстрее из-за необходимости поддержания определенной температуры внутри гаджета.





«Однако пытаться подзарядить на морозе телефон с помощью пауэрбанка не стоит. В процессе гаджет будет перегреваться, что чревато образованием конденсата под дисплейным модулем. В итоге может произойти короткое замыкание в микросхемах, и устройство просто выйдет из строя», — предупредил Трухачев в разговоре с Москвой 24.

«Зарядка замёрзшего телефона вредна и может привести к ускоренному износу аккумулятора. Пауэрбанк при этом будет работать в режиме разряда, поэтому негативное воздействие на него ниже», — пояснил эксперт.