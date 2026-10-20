Фитнес-тренер объяснила, как сохранить активность осенью

20 октября 2026, 15:47

Фото: istockphoto / Halfpoint

Осенью сокращение светового дня, холод и изменение привычного распорядка могут снижать физическую активность и влиять на самочувствие. Чтобы легче адаптироваться к сезонным переменам, важно поддерживать регулярную двигательную активность, высыпаться и сбалансированно питаться. Советы о том, как сохранить энергию в холодное время года, «Петербургскому дневнику» дала тренер-партнёр DDX Fitness Алёна Аверьянова.