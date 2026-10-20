Фитнес-тренер объяснила, как сохранить активность осенью
Осенью сокращение светового дня, холод и изменение привычного распорядка могут снижать физическую активность и влиять на самочувствие. Чтобы легче адаптироваться к сезонным переменам, важно поддерживать регулярную двигательную активность, высыпаться и сбалансированно питаться. Советы о том, как сохранить энергию в холодное время года, «Петербургскому дневнику» дала тренер-партнёр DDX Fitness Алёна Аверьянова.
По словам специалиста, иммунитет зависит от совместной работы нескольких систем организма, поэтому поддерживать хорошее самочувствие помогает комплексный подход. Одного вида активности или отдельной привычки для этого недостаточно.
Осенью люди нередко меньше гуляют, чаще пользуются транспортом и проводят свободное время дома. Аверьянова рекомендует заранее планировать движение в течение дня: проходить пешком несколько остановок, подниматься по лестнице, гулять после работы или делать короткую разминку между задачами. Поддерживать регулярность также помогают занятия в фитнес-клубе, в том числе групповые тренировки.
Не менее важен полноценный сон. Тренер отмечает, что при плотном графике люди часто жертвуют отдыхом, а несколько поздних вечеров подряд могут ухудшить самочувствие и снизить желание заниматься повседневными делами. Вместо попыток выспаться только в выходные она советует придерживаться относительно стабильного режима в течение недели и оставлять перед сном время без рабочих задач и интенсивной активности.
С наступлением холодов питание тоже может меняться: чаще хочется горячей и сытной еды, а небольшие перекусы легко остаются незамеченными. При этом компенсировать такие изменения жёсткими ограничениями не стоит. По словам Аверьяновой, лучше сохранять разнообразие рациона и следить, чтобы в нём были белок, овощи, фрукты, крупы и достаточное количество жидкости.
Регулярные тренировки важно продолжать с учётом самочувствия. Если после рабочего дня накопилась усталость, можно сократить продолжительность занятия, снизить интенсивность или выбрать более спокойный формат. Однако при температуре, выраженной слабости, ломоте и других признаках инфекции физическую нагрузку следует отложить до восстановления. Если симптомы сохраняются или вызывают беспокойство, необходимо обратиться к врачу.
Аверьянова подчеркнула, что осенью необязательно полностью менять привычный распорядок дня. Гораздо важнее сохранять полезные привычки и вовремя корректировать нагрузку, сон и режим отдыха, чтобы легче адаптироваться к сезонным изменениям.
Читайте также: