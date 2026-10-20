Юристы объяснили, можно ли вернуть деньги за тур из-за запрета на выезд

20 октября 2026, 15:15

Запрет на выезд из-за долгов не обязывает возвращать весь тур

Фото: istockphoto / Choreograph (Konstantin Yuganov)

Запрет на выезд за границу из-за долгов по алиментам может сорвать отпуск и привести к потере части стоимости тура. Однако деньги не обязательно сгорят полностью: многое зависит от того, когда турист отказался от поездки, какие услуги уже оказали и какие расходы понёс туроператор.