Юристы объяснили, можно ли вернуть деньги за тур из-за запрета на выезд
Запрет на выезд за границу из-за долгов по алиментам может сорвать отпуск и привести к потере части стоимости тура. Однако деньги не обязательно сгорят полностью: многое зависит от того, когда турист отказался от поездки, какие услуги уже оказали и какие расходы понёс туроператор.
Юристы Константин Лучников и Иван Изосимов рассказали «argumenti.ru», в каких случаях можно рассчитывать на возврат средств.
По словам Лучникова, если турист заранее отказался от договора, статья 32 закона «О защите прав потребителей» позволяет удержать только фактически понесённые расходы, подтверждённые документами. Фиксированный штраф за отказ от поездки применять нельзя. При этом, если человек узнал о запрете уже на границе после начала тура, необходимо отдельно учитывать оказанные услуги и последствия неявки.
Юрист советует письменно обратиться к туроператору и запросить расчёт удержанной суммы вместе с подтверждающими документами. Если запрет установили незаконно или не сняли вовремя, вопрос о возмещении убытков со стороны государства рассматривают отдельно. При этом квитанция об оплате задолженности сама по себе не доказывает, что ограничение на выезд уже отменили.
Иван Изосимов также отметил, что законный запрет на выезд из-за долга по алиментам не обязывает туроператора возвращать полную стоимость путёвки. Если поездка стала невозможна по вине туриста, пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса РФ допускает оплату услуг в полном объёме, даже если отпуск не состоялся.
В то же время при заблаговременном отказе от тура действует правило о возврате денег за вычетом фактических расходов. Поэтому Изосимов рекомендует сразу после обнаружения запрета письменно уведомить туроператора об отказе от поездки, не дожидаясь даты вылета.
Если же ограничение было незаконным или судебный пристав несвоевременно снял его после погашения долга, турист может потребовать возмещения убытков от государства. Для этого необходимо доказать нарушение, размер невозмещённых расходов и связь между действиями госоргана и срывом поездки.
Читайте также: