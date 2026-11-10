Фитнес-тренер привел программы тренировок ягодиц для мужчин и женщин
Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, что принципиальной разницы между программами тренировок ягодичных мышц для мужчин и женщин нет. Анатомически такие мышцы устроены одинаково, поэтому базовые упражнения подходят обоим полам.
Выбирать упражнения, отметил тренер в беседе с «Татар-информ», стоит исходя из уровня физподготовки, состояния здоровья и целей. Для мужчин он рекомендовал включить в программу приседания, выпады, ягодичный мост и румынскую тягу. Женщинам также подойдут эти упражнения, но еще можно добавить отведение ног назад и в сторону с резинкой или в тренажере.
Литовченко подчеркнул, что сильные ягодичные мышцы важны для всех, так как они участвуют в ходьбе, беге, подъеме по лестнице и помогают поддерживать правильное положение таза. Эффективность тренировок зависит не от пола, а от регулярности и правильной техники. Эксперт предупредил, что не стоит гнаться за большими весами в ущерб технике, и посоветовал отрабатывать ее на 100 процентов.
Тренировать ягодицы он советует 2–3 раза в неделю, оставляя время на восстановление. По словам фитнес-тренера, мышцы растут не тогда, когда мы их прокачиваем, а когда они отдыхают, поэтому без качественного восстановления, правильного питания и питьевого режима результата не будет.
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