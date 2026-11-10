Фитнес-тренер привел программы тренировок ягодиц для мужчин и женщин

10 ноября 2026, 15:56

Фитнес-тренер Литовченко: тренировки ягодиц одинаковы для мужчин и женщин

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, что принципиальной разницы между программами тренировок ягодичных мышц для мужчин и женщин нет. Анатомически такие мышцы устроены одинаково, поэтому базовые упражнения подходят обоим полам.