Обследование в центрах здорового долголетия прошли более 1700 жителей Подмосковья
В Домодедовской и Мытищинской больницах в этом году открылись центры здорового долголетия. Обследование в них уже прошли более 1700 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Задача работы центров – помочь сохранить здоровье, активность и высокое качество жизни при раннем выявлении факторов риска с помощью современных профилактических программ.
«Сохранение здоровья включает и профилактику, и раннее выявление рисков. На это направлена работа центров здорового долголетия. Там для каждого пациента формируют индивидуальные рекомендации, помогающие сохранить активность и хорошее самочувствие. С начала года обследование в центрах прошли более 1700 человек», – рассказал Забелин.Центры начали работу благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Прийти туда на обследование может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно оформить предварительную запись через чат-бот «Денис» в мессенджере MAX, на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».