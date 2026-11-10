Обследование в центрах здорового долголетия прошли более 1700 жителей Подмосковья

10 ноября 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской и Мытищинской больницах в этом году открылись центры здорового долголетия. Обследование в них уже прошли более 1700 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Задача работы центров – помочь сохранить здоровье, активность и высокое качество жизни при раннем выявлении факторов риска с помощью современных профилактических программ.

«Сохранение здоровья включает и профилактику, и раннее выявление рисков. На это направлена работа центров здорового долголетия. Там для каждого пациента формируют индивидуальные рекомендации, помогающие сохранить активность и хорошее самочувствие. С начала года обследование в центрах прошли более 1700 человек», – рассказал Забелин.