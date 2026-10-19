Пользователь Reddit рассказал, как утратил симпатию к девушке своей мечты
Пользователь форума Reddit под ником Exporterofgold поделился историей о том, как в один миг угасли его чувства к девушке, которая долгое время ему нравилась. Всё случилось во время визита к общему другу.
Хозяин квартиры из принципа ходил по дому босиком и попросил гостей разуться. После этого все устроились на диване — и именно тогда парень заметил, как из дырки в носке Анжелики выглядывал большой палец. Этот незначительный, казалось бы, нюанс мгновенно перечёркнул его симпатию. Автор до сих пор не может разобраться, что сильнее подействовало на него — сама дырка в носке или вид торчащего пальца.
На контрасте с этой бытовой историей звучит современный модный тренд: рваные и намеренно состаренные вещи, выглядящие поношенными, сегодня считаются пиком стиля. Такие модели, порой стоящие сотни тысяч рублей, уже вошли в коллекции брендов Prada, Acne Studios, Paul Smith, Lanvin и других известных домов моды.
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