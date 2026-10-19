Пользователь Reddit рассказал, как утратил симпатию к девушке своей мечты

19 октября 2026, 06:56

Reddit: парень утратил симпатию к понравившейся ему девушке из-за рваного носка

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

Пользователь форума Reddit под ником Exporterofgold поделился историей о том, как в один миг угасли его чувства к девушке, которая долгое время ему нравилась. Всё случилось во время визита к общему другу.