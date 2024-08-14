Физик Филиппов объяснил защищённость Земли от Солнца

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Доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявил, что Земля надёжно защищена от выбросов вспышек Солнца.
Так он прокомментировал опасность магнитных бурь для Земли.
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут представлять угрозу для разных технических систем, добавил специалист.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4.
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«У Земли есть магнитное поле, пространство Земли пронизано магнитным полем, которое не пропускает солнечные космические лучи. Отдельные частицы от солнечных лучей долетают до поверхности, но в основном это то, что называют космическими лучами. Мы защищены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Филиппов.
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут представлять угрозу для разных технических систем, добавил специалист.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4.
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Мелисса Тимофеева