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На Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, пишет РИА Новости.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.
Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.
До этого врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.
Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На Земле началась мощная магнитная буря
Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.
До этого врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.
Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова