РАН: на Солнце произошли две мощнейшие вспышки класса X

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5 августа на Солнце произошли две мощные вспышки класса X. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Life.ru.
Первая вспышка класса X1.7 была зафиксирована в 16:40 по московскому времени, а вторая, предварительно оценённая как X1.2, достигла пика между 18:30 и 18:50. Эти события стали результатом серии менее мощных вспышек М класса, которые предшествовали им.
Несмотря на их значительную силу, по словам Богачева, влияние вспышек на магнитосферу Земли маловероятно. Отсутствие заметных выбросов плазмы и их расположение вдали от прямого направления на нашу планету снижает вероятность воздействия на Землю.
Для справки, вспышки на Солнце классифицируются на пять уровней — A, B, C, M и X, где X представляет собой самый высокий уровень рентгеновского излучения. Уровень X означает мощность излучения в десять раз большую, чем у предыдущего класса, и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, способными вызывать магнитные бури на Земле.
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Несмотря на их значительную силу, по словам Богачева, влияние вспышек на магнитосферу Земли маловероятно. Отсутствие заметных выбросов плазмы и их расположение вдали от прямого направления на нашу планету снижает вероятность воздействия на Землю.
Для справки, вспышки на Солнце классифицируются на пять уровней — A, B, C, M и X, где X представляет собой самый высокий уровень рентгеновского излучения. Уровень X означает мощность излучения в десять раз большую, чем у предыдущего класса, и может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, способными вызывать магнитные бури на Земле.
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Елена Перлова