Физик Кучеров назвал сроки апокалипсиса

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Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров заявил, что конец света может произойти на нашей планете через 5-7 млрд лет.
По его словам, причиной гибели Земли может стать Солнце, которое может исчерпать запасы водорода в ядре и начнёт превращаться в красного гиганта.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев говорил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.
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«Даже если Земля не будет уничтожена, такая близость Солнца раскалит поверхность Земли настолько, что все океаны испарятся, а атмосферу сдует солнечным ветром. Поэтому жизнь погибнет на планете гораздо раньше, чем она будет поглощена Солнцем. Хотя Земля не переживёт следующий этап эволюции Солнца, случится это через 5-7 млрд лет», — отметил в беседе с NEWS.ru Кучеров.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев говорил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.
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Мелисса Тимофеева