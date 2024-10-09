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На Солнце произошла мощная вспышка, плазма летит к Земле

ИКИ РАН: Мощный выброс плазмы на Солнце уровня X летит к Земле
09 октября 2024, 13:16
Фото: istockphoto/murat4art

Фото: istockphoto/murat4art

Ночью 9 октября поступили данные о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало увеличиваться в 04:25 утра по московскому времени, а пик активности пришелся на 04:58. Выброс плазмы направлен в сторону Земли, сообщает Институт космических исследований РАН.
Как сообщает лаборатория солнечной астрономии, абсолютный уровень составил X1.8.
«Мощный выброс плазмы, который, судя по всем показателям, точно направлен к Земле. Плазма выброшена по линии Солнце-Земля, и размеры выброса превышают допустимые погрешности расчетов», — сообщает лаборатория.


По данным астрономов, солнечная плазма накроет Землю на стыке пятницы и субботы — с11 на 12 октября. Сейчас ученые готовят результаты моделирования.

Взрыв произошел в большом пятне на северной стороне Солнца, которое появилось около десяти дней назад и предвещало возможные мощные вспышки.
«Несмотря на угрожающий вид, область долго оставалась спокойной, и казалось, что она пройдет без последствий. Однако в итоге центр активировался именно в момент, когда оказался в направлении Земли», — предупреждает ИКИ.

По оценке ученых, избежать последствия удара плазмы в этот раз вряд ли получится. С точки зрения солнечной и геомагнитной активности, оставшаяся часть недели пока выглядит неопределенной. Более подробный анализ ситуации составят в ближайшее время.

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#солнце
#лаборатория
#удар
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 5 тысяч ям
09 октября 2024, 13:49

Свыше 5 тысяч дефектов покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах за неделю заделали около 3,6 тыс. ям, самый большой объём работ провели на территории округов Кашира, Луховицы, Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды. На муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,7 тыс. дефектов покрытия, больше всего — в округах Балашиха, Щёлково, Раменское, Павлово-Посадский и Одинцовский», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт в Московской области проводится круглый год в ежедневном режиме. Задания и результаты ремонта фиксируются через Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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В Егорьевске 9 ноября состоится фестиваль «Пластилиновая ворона»
09 октября 2024, 13:15

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Егорьевск во Дворце культуры имени Г. Конина 9 ноября пройдёт фестиваль «Пластилиновая ворона», который посвящён памяти Эдуарда Успенского. Проект проводится уже в седьмой раз и во второй раз имеет статус областного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главное событие фестиваля — конкурс анимационных фильмов, в котором примут участие около 800 человек. Зрители увидят более 150 работ в пяти номинациях:

  • «Лучший сценарий»;
  • «Лучший герой»;
  • «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского»;
  • «За чистый мир»;
  • «Про “Победу”».
Кроме того, участники смогут побороться за приз зрительских симпатий и получить специальные награды.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы посетители смогли не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Для этого были организованы творческие мастер-классы, где каждый мог научиться чему-то новому и интересному.

Кроме того, на фестивале была создана тематическая фотозона, на которой гости могли сделать разнообразные и оригинальные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о мероприятии и поделиться ими с друзьями и близкими.

Начало программы запланировано на 12:00, вход свободный, а возрастное ограничение — 0 .

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Мероприятие проводится в Егорьевске с 2018 года и посвящён знаменитому детскому писателю Эдуарду Успенскому, который родился в Егорьевске.

Цель проекта заключается в повышении популярности мультипликационного творчества через привлечение жителей Московской области к процессу развития анимации, оказании содействия профессиональному развитию детей и подростков, обмене творческим опытом и других аспектах.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск

Жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» состоит из выдающихся деятелей культуры, искусства, кино, телевидения, анимации и мультипликации, а также представителей администрации Егорьевска, Союза журналистов Подмосковья и Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Проект осуществляется при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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«Каждое утро»: Врач рассказала, что спасет от головной боли в переменчивую погоду
Врач Лапа: сон, аспирин и иммунный массаж спасут от головной боли в межсезонье
09 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/fizkes

Переменчивая температура и климатические условия влияют на физическое здоровье россиян. Головные боли, давление в висках и глазах — то чем сопровождается привыкание организма к новой погоде. Но можно ли как-то облегчить эту участь?
Врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что головная боль напрямую связана со сном.

«Самое основное — хорошо высыпаться. Если мы спим менее 8 часов, то, конечно, мы просыпаемся с головной болью. Ложимся спать в 21:00. За два часа до сна заканчиваем перекусы, не стоит также пить кофе и чай», — сказала эксперт.

Она добавила, что часто люди тяжело просыпаются по утрам из-за некачественного сна.

«Всегда тяжело вставать, когда сон неполноценный: либо вы ночью просыпались, либо вставали по «маленьким» делам, или есть какая-то проблема. У нас самый хороший сон с 22:00 до 2:00. Если вы в это время крепко спите, то проснетесь даже в пять часов утра в хорошем состоянии», — объяснила специалист.

По ее словам, также от головной боли «спасать» может обычный аспирин.

«Пьем аспирин с утра после завтрака, и через час будем здоровы. Когда мне рассказывают, что он разрушает желудок, я опровергаю это, потому что в том количестве, в котором мы его можем употреблять, он только улучшает кровоснабжение, и мы с вами начинаем лучше себя чувствовать и просыпаться без головной боли», — рассказала врач.

Лапа поделилась еще одним ценным советом хорошего и бодрого самочувствия.

«Что заставит вас прекрасно чувствовать? — иммунный массаж. Мы встаем, принимаем душ в 37 градусов — теплый. Никаких контрастных душей делать не надо. Начинаем с ног обливать себя горячей водой до того момента, пока не выступит пот. Иммунный массаж длиться 10-15 минут. Это улучшит микроциркуляцию, и вы быстро придете в себя, чувствуя бодрость», — порекомендовала врач-терапевт.

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В США более 5,5 миллиона человек покинули свои дома из-за урагана «Милтон»
09 октября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/SingerGM

В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон».
Об этом сообщает газета The New York Times. В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома. Тем не менее, американцев предупредили, что оставаться внутри зданий крайне опасно. Теперь во многих районах царит запустение, так как жители со всей серьёзностью отнеслись к предупреждению властей.

В нескольких округах штата власти Флориды объявили чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Милтон» ещё 6 октября. Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трёхмиллионной агломерации города Тампа. По мнению метеорологов, именно Тампа примет на себя первый удар стихии.

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#удар
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В России предложили снять мораторий на смертную казнь педофилов и террористов
09 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/Pict Rider

Общественное движение «Ветераны России» требует снятия моратория на смертную казнь педофилов и террористов. Об этом председатель движения Резяпов сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соответствующие обращения были направлены руководителям фракций Госдумы, в Совет Федерации, Конституционный суд и администрацию президента.

Поводом для такого предложения послужило задержание в Москве уроженца Узбекистана, которого обвиняют в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней.

Резяпов подчеркнул, что снятие моратория на смертную казнь для таких лиц является не просто наказанием, а важнейшим вопросом национальной безопасности.

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Любительница роскоши: сколько стоят украшения «скромной женщины из среднего класса» Харрис
Daily Mail подсчитала стоимость украшений Камалы Харрис
09 октября 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США Камала Харрис очень любит дорогие дизайнерские ювелирные украшения. Газета Daily Mail оценила коллекцию аксессуаров вице-президента США.
Отмечается, что Харрис активно раскручивает перед избирателями образ «скромной женщины из среднего класса». Однако по самым скромным подсчётам только за свои ювелирные украшения политик отдала более 200 тысяч долларов.

В её коллекции имеются редкие часы Cartier, серьги и кольца, украшенные бриллиантами, а также золотые ожерелья от Tiffany. Также Харрис – любительница украшений из жемчуга. На инаугурацию на пост вице-президента она пришла в дизайнерском ожерелье за 46 тысяч долларов.

При этом недавно Харрис в ходе очередного предвыборного митинга рассказывала об «экономике возможностей», при которой каждый рядовой американец сможет разбогатеть, приобрести дом и выстроить прибыльный бизнес. Для этого выступления политик выбрала более скромное украшение – жемчужное ожерелье, стоимость которого оценивается в порядка 20 тысяч долларов.

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В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку
09 октября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт моста через реку Щелинку планируется провести в городском округе Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом размещена Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать мостовой переход через Щелинку на км 20 640 автодороги «Коломна — Сельниково — Левино». Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 65 миллионов 538 тысяч 290 рублей, заявки от желающих взять этот подряд принимаются до 23 октября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

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#комитет по конкуретной политике мо
#дорога
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В Москве завершили реабилитацию Красноярских прудов
Бирюков: на востоке Москвы завершили реабилитацию Красноярских прудов
09 октября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работу над реабилитацией двух Красноярских прудов в районе Гольяново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что водоёмы находились в неудовлетворительном состоянии: они заросли водной растительностью, на дне образовался большой слой ила, началась эрозия береговой линии. В связи с этим, было принято решение о проведении реабилитации прудов, по итогам которой горожане вновь получили современное и комфортное место для отдыха.

В ходе работ специалисты извлекли более 1,6 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило увеличить глубину прудов и исключить их зарастание в тёплое время года. Также были обновлены конструкции береговых полос протяжённостью 491 метр. На завершающем этапе работ были обустроены девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которых высадили свыше 12 тысяч водных растений.

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#реабилитация
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#специалисты
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На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
Бирюков: на храм в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
09 октября 2024, 12:21

Фото: iStock/Popescu Marius

Специалисты комплекса городского хозяйства установят архитектурно-художественную подсветку на храм преподобного Сергия Радонежского в Западном Дегунине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что был разработан специальный проект организации освещения Сергиевской церкви на севере столицы. Работы будут завершены до конца этого года. Перед специалистами на этапе разработки стояла главная задача – подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, построенного в середине XIX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Бирюков подчеркнул, что в рамках работ на здание храма будут установлены 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками. Они будут размещены на верхней и нижней частях фасада, колокольне, шатрах, куполах, а также вокруг мозаичных икон.

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