На Солнце произошла мощная вспышка, плазма летит к Земле

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Ночью 9 октября поступили данные о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало увеличиваться в 04:25 утра по московскому времени, а пик активности пришелся на 04:58. Выброс плазмы направлен в сторону Земли, сообщает Институт космических исследований РАН.
Как сообщает лаборатория солнечной астрономии, абсолютный уровень составил X1.8.
По данным астрономов, солнечная плазма накроет Землю на стыке пятницы и субботы — с11 на 12 октября. Сейчас ученые готовят результаты моделирования.
Взрыв произошел в большом пятне на северной стороне Солнца, которое появилось около десяти дней назад и предвещало возможные мощные вспышки.
По оценке ученых, избежать последствия удара плазмы в этот раз вряд ли получится. С точки зрения солнечной и геомагнитной активности, оставшаяся часть недели пока выглядит неопределенной. Более подробный анализ ситуации составят в ближайшее время.
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«Мощный выброс плазмы, который, судя по всем показателям, точно направлен к Земле. Плазма выброшена по линии Солнце-Земля, и размеры выброса превышают допустимые погрешности расчетов», — сообщает лаборатория.
По данным астрономов, солнечная плазма накроет Землю на стыке пятницы и субботы — с11 на 12 октября. Сейчас ученые готовят результаты моделирования.
Взрыв произошел в большом пятне на северной стороне Солнца, которое появилось около десяти дней назад и предвещало возможные мощные вспышки.
«Несмотря на угрожающий вид, область долго оставалась спокойной, и казалось, что она пройдет без последствий. Однако в итоге центр активировался именно в момент, когда оказался в направлении Земли», — предупреждает ИКИ.
По оценке ученых, избежать последствия удара плазмы в этот раз вряд ли получится. С точки зрения солнечной и геомагнитной активности, оставшаяся часть недели пока выглядит неопределенной. Более подробный анализ ситуации составят в ближайшее время.
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Лия Мурадьян