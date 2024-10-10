К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури

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Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз, который основан на результатах моделирования последних крупных вспышек на Солнце.
Он отметил, что вспышка уровня X1.8, произошедшая накануне, была связана только с быстрым выбросом плазмы, который должен достичь Земли уже сегодня, ориентировочно с 11 часов по московскому времени.
Богачев пояснил, что после недавней мощной вспышки уровня X9.1 выброс затронул Землю лишь краем и не вызвал серьезных изменений в геомагнитном поле. Однако в этот раз плазменное облако значительно больше.
По его словам, Земля не сможет уклониться. Кроме того, он добавил, что облако имеет неоднородную структуру по скорости и плотности. Богачев пояснил, что в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.
Напомним, что магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.
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Он отметил, что вспышка уровня X1.8, произошедшая накануне, была связана только с быстрым выбросом плазмы, который должен достичь Земли уже сегодня, ориентировочно с 11 часов по московскому времени.
Богачев пояснил, что после недавней мощной вспышки уровня X9.1 выброс затронул Землю лишь краем и не вызвал серьезных изменений в геомагнитном поле. Однако в этот раз плазменное облако значительно больше.
По его словам, Земля не сможет уклониться. Кроме того, он добавил, что облако имеет неоднородную структуру по скорости и плотности. Богачев пояснил, что в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.
Напомним, что магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.
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Дарья Осипова